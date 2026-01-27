Reacciones cruzadas ante petición de salida dominical de excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai

El excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, solicitó el beneficio de salida dominical a partir de la segunda quincena de marzo, petición que será evaluada por Gendarmería.

Según pudo conocer Radio ADN, la solicitud se basa en la buena conducta del exfuncionario y en el cumplimiento de un tercio de la condena, requisitos exigidos por la normativa penitenciaria.

Desde Gendarmería confirmaron que el interno hizo uso de su derecho a postular al beneficio y que cumple con las condiciones formales, aunque la resolución final corresponde al Consejo Técnico del penal de Molina.

Reacciones a la solicitud

La diputada Camila Flores (RN) defendió la aplicación de la normativa vigente y sostuvo que “Patricio Maturana tiene todo el derecho a obtener los beneficios penitenciarios que cualquier persona que haya sido condenada”, agregando que se trata de “simplemente cumplir con la ley”.

En contraste, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, su presidenta, la diputada Carolina Tello (FA), cuestionó la solicitud y advirtió que “si se confirma que se están otorgando beneficios penitenciarios a Patricio Maturana, sería una señal gravísima e inaceptable”.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, recalcó que el proceso corresponde a un trámite administrativo. “Es un tema que forma parte del procedimiento del otorgamiento de beneficios”, explicó, precisando que se trata de un proceso “respecto del cual es indispensable la audiencia previa a la víctima”.

Reacción de Fabiola Campillai

Por su parte, la senadora Fabiola Campillay señaló que está analizando la situación junto a su defensa. “Estoy evaluando la situación con mi abogada y tomaremos las acciones que, en su debido tiempo, correspondan, dado los hechos y las legítimas dudas que estas generan”, afirmó.

De aprobarse la salida dominical, esta implicaría seguimiento y control por parte de Gendarmería, en el marco de una solicitud que, según fuentes de Radio ADN, sería el primer paso de una estrategia de la defensa para acceder a nuevos beneficios penitenciarios.