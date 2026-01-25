Truenos, relámpagos y lluvia en Santiago: meteorólogo explica el fenómeno que se desarrolla este domingo en la capital

Este domingo los habitantes de la capital han quedado sorprendidos, luego de que se desarrollara una tormenta eléctrica en pleno verano.

Usuarios en redes sociales registraron una serie de truenos y relámpagos que han ocurrido tanto en la región Metropolitana como también en la región de Valparaíso.

No obstante, el fenómeno meteorológico que se ha estado desarrollando tiene una particular explicación, indicó un especialista.

¿A qué se deben las tormentas eléctricas?

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, el pasado viernes adelantó que el fenómeno que se produce en la capital no tiene nada que ver con el invierno altiplánico.

Por el contrario, sería “una inestabilidad en altura, o núcleo frío” la que se ha producido durante esta jornada, explicó.

De hecho, en aquel entonces mencionó que “está la probabilidad cierta, clara, probabilidad alta de que se forme un núcleo frío en el océano”.

“Al ser tan disperso, ya altiro habla que es una condición de inestabilidad, un núcleo frío, nubes de desarrollo vertical, que puede que en esta comuna dejen un chubasco muy grande, pero en la del lado no dejen nada”, agregó Marcone.