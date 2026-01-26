Sueldos pueden superar los $3 millones: Ministerio del Medio Ambiente busca trabajadores y así puedes postular

En distintos momentos del año, diversas empresas, organismos o instituciones abren una serie de vacantes de trabajo para que personas se unan a sus filas.

Tal es el caso del Ministerio del Medio Ambiente, que publicó un listado con ofertas laborales dirigidas a profesionales y técnicos de diversas regiones de Chile.

Según lo publicado, los plazos de postulación en su mayoría cierran el próximo 28 de enero, aunque va a depender del trabajo a postular.

En tanto, las remuneraciones mensuales varían, pero en algunos casos podrían llegar a superar los $3 millones.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en el Ministerio del Medio Ambiente?

De acuerdo a lo publicado en línea, los empleos disponibles en el Ministerio del Medio Ambiente son los siguientes:

Jefatura de Departamento Regional de Biodiversidad (Valparaíso): $3.014.109 de renta bruta.

Técnico Asistente del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (Santiago): $1.200.760 de renta bruta.

Jefatura de Departamento Regional de Biodiversidad (región de Los Lagos y región de La Araucanía): $3.138.578 de renta bruta promedio.

Encargado(a) Jurídico(a) Regional Dirección Regional (Santiago): $3.123.854 de renta bruta.

Analista Departamento de Permisos, Concesiones y Cesiones de Uso en Áreas Protegidas (Santiago): $2.334.755 de renta bruta.

Encargado(a) Regional de Comunicaciones, Ciudadanía y Educación (Concepción): $2.466.516 de renta bruta.

Encargado(a) Regional de Comunicaciones, Ciudadanía y Educación (Antofagasta y Coquimbo): $2.653.798 de renta bruta promedio.

Encargada(o) Regional de Fiscalización (Arica): $3.469.299 de renta bruta.

Encargada(o) Regional de Fiscalización (Talca y Chillán): $3.015.980 de renta bruta promedio.

Profesional Especialista en Economía Circular, Agenda Química y Riesgo Ambiental de la Oficina de Economía Circular (Santiago): $2.747.995 de renta bruta.

Evaluador(a) de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena DR (Antofagasta): $3.368.275 de renta bruta.

Las personas interesadas en postular a uno de los empleos deben ingresar al sitio web de Empleos Públicos (disponible aquí).

Tras ello, los usuarios deben acceder a “Convocatorias” y luego presionar la opción “Ministerio del Medio Ambiente”.

En la plataforma, los interesados que cumplan con los requerimientos pueden postular seleccionando la oferta laboral de interés, luego pinchar en “Ver Bases” y, por último, seguir los pasos que se indican en el sitio web.