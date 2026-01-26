;

Pueden llegar a valer hasta $50 mil: estas son las tres monedas de $10 que son “muy valiosas” en Chile

Los ejemplares son altamente cotizados entre los amantes de la numismática. Revisa acá cuáles son.

Sebastián Escares

Los coleccionistas pueden llegar a desembolsar grandes sumas de dinero por tener en sus vitrinas monedas o billetes que salgan de lo común.

Tal es el caso que expuso el coleccionista nacional y creador de la página Error Coins Chile en Instagram, Ignacio Villalón, quien dio a conocer que hay tres monedas de $10 pesos que son altamente valiosas.

De hecho, Villalón indicó que una de estas monedas podría ser comprada por amantes de la numismática en hasta $50 mil.

¿Cuáles son las monedas?

La primera moneda se trata de un ejemplar de $10 del año 1985 que tiene en su parte trasera el ángel de la libertad. Dichas monedas “circularon desde el año 1081 hasta el año 1990, pero solamente las del año 1985 se buscan”, explicó.

El valor de la moneda podría variar entre los $5.000 y los $10.000, dependiendo de su estado de conservación. A continuación, el ejemplar:

En segundo lugar, está la moneda de $10 del año 1997 que tiene “los nueves 100% rellenos, no tienen el agujero hecho”.

Dicho ejemplar puede venderse en hasta $15.000, teniendo en cuenta su estado y que los “9″ estén completamente rellenos. A continuación, un ejemplo:

Por último, está la moneda de $10 que tiene un doble golpe. “Se pueden encontrar con distinto tipo de doble golpe” y son extremadamente raras, comentó Villalón.

“Errores como estos varían mucho su valor, dependiendo del grado del error, el estado de conservación o el año, pero pueden llegar a valer desde los $20.000 hasta los $50.000″, detalló.

