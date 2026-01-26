;

"Un tesoro verde en la ciudad": este es el bosque que se ubica en pleno Santiago y con diversos senderos para recorrer gratis

El recinto está rodeado de naturaleza y varios sectores ideales para hacer picnic. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

“Un tesoro verde en la ciudad”: este es el bosque que se ubica en pleno Santiago y con diversos senderos para recorrer gratis

El verano suele ser una época ideal para realizar un sinfín de panoramas, considerando que buena parte de la población tiene más tiempo libre o se encuentra de vacaciones.

Los panoramas al aire libre suelen ser los preferidos, especialmente para quienes buscan un poco de desconexión del bullicio de la ciudad.

Los habitantes de la región Metropolitana no deben salir obligatoriamente de la capital para visitar un lugar rodeado de naturaleza. De hecho, en una comuna de Santiago hay un bosque, que es gratis y es ideal para realizar senderismo.

¿Un bosque en pleno Santiago?

Se trata del Bosque Santiago, ubicado en la comuna de Huechuraba, en la región Metropolitana.

El recinto es ideal para pasar días enteros rodeado de árboles, hacer picnic, visitar el sector de humedales o simplemente para disfrutar de una jornada al aire libre.

Además, en el Bosque Santiago se puede realizar el sendero hacia Cerro El Carbón o hacia Cerro Polanco. En su interior, cuenta con un anfiteatro, el Museo de la Vivienda Tradicional Local, baños y estacionamientos para quienes llegan en vehículo.

El usuario de TikTok @victor_auvelez recorrió el lugar y mencionó que es un “verdadero tesoro verde en la ciudad”.

@victor_auvelez

Panorama gratis en Santiago Bosque Santiago parquemet

♬ sonido original - Victor Auvelez

¿Cómo llegar?

El Bosque Santiago se ubica en Camino La Pirámide 6000, en Huechuraba, región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta:

Cabe mencionar que el recinto se encuentra abierto de martes a domingo desde las 10:00 horas hasta las 19:00 horas. Además, es completamente gratis.

ADN Radio
