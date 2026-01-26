;

Reaparece conocida influencer chilena a la que se le había perdido el rastro tras Año Nuevo: dio explicaciones

Tras semanas de incertidumbre y teorías en redes sociales, Valentina Gutiérrez, conocida como “Vale Gut”, rompió el silencio.

Javier Méndez

Reaparece conocida influencer chilena a la que se le había perdido el rastro tras Año Nuevo: dio explicaciones

Hace algunos días atrás, la comunidad digital se encontraba en estado de alerta tras la misteriosa ausencia de Valentina Gutiérrez, la popular creadora de contenido conocida como “Vale Gut”.

La preocupación estalló luego de que parte de su círculo cercano confirmara que no se tenía rastro de ella desde las celebraciones de Año Nuevo, con dos semanas de silencio en redes sociales.

Para fortuna de sus seguidores, la joven ya reapareció y reactivó, de paso, su actividad en las plataformas digitales.

ADN

Según ella, le lanzaron el teléfono al Río Mapocho y aquello la desconectó. “Pronto voy a hacer un live en TikTok contándoles hartas cosas, pero estoy esperando mi audiencia. Yo creo que sería lo adecuado”, prometió.

Yo cuando estuve sin teléfono y después no aparecía me vinieron a ver pololos que tuve. Me gritaban: ‘Valeee, Vale’ y yo no sabía quiénes era. Pero, de verdad se agradece, bonito gesto”, comentó en sus historias de IG.

Por lo demás, también informó que está ayudando a la gente del sur por los incendios forestales. “Partí enviando cincuenta lucas, algo es algo”, relató.

