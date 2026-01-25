;

Sin protección y en menos de dos horas: Alex Honnold logra escalar el rascacielos más alto de Taiwán

El evento fue transmitido en vivo y cientos de personas se desplazaron hasta la estructura para verlo.

Sebastián Escares

Una verdadera hazaña es la que logró realizar el estadounidense de 40 años, Alex Honnold, quien escaló sin ningún tipo de protección el Taipéi 101, el edificio más grande de Taiwán y el undécimo a nivel mundial.

La escalada fue completada en poco más de 90 minutos, lo que convirtió al norteamericano en la primera persona en escalar la estructura sin ninguna medida de seguridad, modalidad conocida como “free solo”.

Cabe señalar que el edificio tiene una altura de 508 metros y toda la escalada del estadounidense fue transmitida en vivo en Netflix.

Honnold había adelantado que llevaba años queriendo subir el Taipei 101, torre que compone el distrito financiero de la capital taiwanesa.

Tras haber conseguido la histórica hazaña, el norteamericano dijo a los medios que “es increíble. He pasado un montón de tiempo pensando en esto, imaginando que era posible, pero hacerlo realmente se siente diferente”.

El desafío, cuyo nombre es “Skyscraper Live”, estaba programado para el sábado, pero tuvo que ser aplazado por condiciones meteorológicas. Por ende, el evento se concretó durante la jornada de este domingo.

Cabe señalar que, anteriormente, la torre había sido escalada por el francés Alain Robert en el año 2004, aunque lo hizo con apoyo de medidas de seguridad.

