Firmó contrato con la U hace tres días y ahora es el gran “tapado” de un club de la B: fichaje sorpresa

Deportes Puerto Montt realizó este domingo su tradicional “Tarde Alviverde”, instancia en la que el cuadro sureño venció en un amistoso por 3-2 al Club Sol de Mayo y presentó a su plantel para disputar la temporada 2026 en Primera B.

Fue allí donde el equipo de Emiliano Astorga sorprendió al presentar un “tapado” como nuevo refuerzo. Se trata de Salvador Negrete, delantero de 19 años que firmó hace solo tres días su primer contrato como profesional en Universidad de Chile.

Pese a que todo indicaba que el extremo formado en los azules se quedaría en el club para formar parte del plantel de Francisco Meneghini, finalmente volvió a ser cedido a préstamo a Puerto Montt, equipo donde estuvo en el segundo semestre del 2025 y fue campeón de la Segunda División.

“Salvador regresa a Puerto Montt luego de firmar su primer contrato profesional con Universidad de Chile, eligiendo volver al sur, al lugar donde todo comenzó y donde ya supo ser campeón y protagonista de un ascenso”, escribió el ‘Velero’ en redes sociales.

“Desequilibrante, rápido y encarador. En la cancha es uno contra uno, cambio de ritmo y atrevimiento puro. No pide permiso: acelera, rompe marcas y convierte el campo de juego en un desafío constante”, añadieron.