Turista frustra millonaria estafa en pleno centro de Santiago: persiguió al sospechoso y logró su detención

Un turista argentino fue víctima de un intento de estafa en pleno centro de Santiago, luego de que un sujeto intentara quedarse con cerca de tres mil dólares —equivalentes a más de $2,5 millones— en una falsa casa de cambio ubicada en la calle Huérfanos.

El hecho ocurrió cuando tres jóvenes trasandinos buscaban cambiar divisas por pesos chilenos y fueron abordados por un sujeto que los condujo hasta un local que simulaba operar como casa de cambio.

Tras entregar el dinero, el individuo les indicó que debían esperar mientras revisaban la autenticidad de los billetes. Sin embargo, minutos después, comenzó a descender por una escalera, lo que levantó las sospechas del turista, quien decidió seguirlo . Al notar que era perseguido, el hombre intentó huir.

La persecución se extendió por la vía pública y culminó con la ayuda de transeúntes, quienes lograron reducir al sospechoso en plena calle. Posteriormente, personal de seguridad municipal y Carabineros concretaron su detención.

Desde la policía informaron que el individuo, identificado con las iniciales C.A.P., de nacionalidad chilena y mayor de edad, mantiene antecedentes penales y formaría parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, conocida como “Los Punteros”.

Tras lo ocurrido, una de las víctimas llamó a extremar las precauciones al momento de cambiar dinero. “Hay que hacerlo solo en casas de cambio establecidas y no dejarse llevar por ofrecimientos en la calle”, advirtió.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se continúa investigando su eventual participación en otros hechos similares registrados en el sector céntrico de la capital.