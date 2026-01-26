;

Turista frustra millonaria estafa en pleno centro de Santiago: persiguió al sospechoso y logró su detención

Desde Carabineros informaron que el detenido forma parte de una banda conocida como “Los Punteros”.

Javiera Rivera

Detenido PDI

Detenido PDI / Hans Scott

Un turista argentino fue víctima de un intento de estafa en pleno centro de Santiago, luego de que un sujeto intentara quedarse con cerca de tres mil dólares —equivalentes a más de $2,5 millones— en una falsa casa de cambio ubicada en la calle Huérfanos.

El hecho ocurrió cuando tres jóvenes trasandinos buscaban cambiar divisas por pesos chilenos y fueron abordados por un sujeto que los condujo hasta un local que simulaba operar como casa de cambio.

Tras entregar el dinero, el individuo les indicó que debían esperar mientras revisaban la autenticidad de los billetes. Sin embargo, minutos después, comenzó a descender por una escalera, lo que levantó las sospechas del turista, quien decidió seguirlo. Al notar que era perseguido, el hombre intentó huir.

Revisa también

ADN

La persecución se extendió por la vía pública y culminó con la ayuda de transeúntes, quienes lograron reducir al sospechoso en plena calle. Posteriormente, personal de seguridad municipal y Carabineros concretaron su detención.

Desde la policía informaron que el individuo, identificado con las iniciales C.A.P., de nacionalidad chilena y mayor de edad, mantiene antecedentes penales y formaría parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, conocida como “Los Punteros”.

Tras lo ocurrido, una de las víctimas llamó a extremar las precauciones al momento de cambiar dinero. “Hay que hacerlo solo en casas de cambio establecidas y no dejarse llevar por ofrecimientos en la calle”, advirtió.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se continúa investigando su eventual participación en otros hechos similares registrados en el sector céntrico de la capital.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad