“No lo logró debido al fuerte viento”: 20 años de cárcel para hombre que roció con bencina a su expareja y dos hijas

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó una sentencia total de 20 años de presidio contra un hombre de 37 años por su responsabilidad en el intento de asesinato de su expareja y las dos hijas de esta. Los hechos, ocurridos en la comuna de San Carlos, fueron calificados por la justicia como delitos de femicidio tentado, homicidio tentado y desacato.

La investigación, liderada por el fiscal (s) Andrés Salgado Valdebenito, junto a unidades especializadas de Carabineros (OS9 y Labocar), logró reconstruir la violenta jornada del 21 de septiembre de 2024. Alrededor de las 18:00 horas, el ahora condenado irrumpió en el domicilio de la mujer, violando una resolución judicial que le prohibía acercarse.

Detalles del ataque y la condena:

El sujeto roció bencina a su expareja y a sus dos hijas utilizando una botella que portaba tras una discusión. Luego, intentó encender un encendedor de forma reiterada. Factor providencial: El agresor no logró iniciar el fuego debido a las fuertes ráfagas de viento presentes en ese momento, lo que permitió a las víctimas pedir auxilio y al sujeto huir en un vehículo perteneciente a una de las hijas.

8 años por femicidio tentado.

8 años por dos homicidios tentados.

4 años por el delito de desacato.

El fiscal Salgado destacó que la contundencia de las pruebas periciales y testimoniales fue clave para obtener esta pena efectiva.

La condena representa un cierre judicial para las víctimas, quienes enfrentaron una amenaza directa contra sus vidas en un contexto de violencia de género y vulneración de medidas de protección previas.