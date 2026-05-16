Sampaoli exige millonaria cifra ante la justicia de Brasil tras su despido del Atlético Mineiro / Pedro Vilela

Jorge Sampaoli se mantiene sin trabajo formal luego del abrupto fin de su última experiencia en el fútbol profesional en febrero, dirigiendo a Atlético Mineiro.

El ex DT de La Roja fue despedido tras cinco meses en el cargo tras un mal inicio en el Brasileirao.

Sin embargo, según información de Globoesporte, el argentino presentó un reclamo ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de Brasil.

Esto porque Sampaoli asegura que el “Galo” solo ha pagado una de las quince cuotas en las cuales se acordó el monto para indemnizarlo ante el anticipado fin de su contrato, originalmente válido por dos años.

Ante esto, el entrenador exige, junto a su cuerpo técnico, el pago de 10 millones de reales, cerca de 1.800 millones de pesos chilenos.

Jorge Sampaoli tiene vasta experiencia en acuerdos tras dejar sus trabajos. Sin ir más lejos, tras dejar La Roja en 2015, recibió cerca de 2 millones de dólares; y 1,5 millones de la divisa norteamericana cuando finalizó su vínculo con Argentina en 2018. Eso sí, donde percibió un mayor monto fue en Sevilla, donde obtuvo 9 millones de dólares por dejar el club en 2023. ¿Sumará más en Brasil?