Elecciones, ley Nain-Retamal y más: proyectos de legisladores que no siguen en el Congreso e incomodan en la recta final

Derogaciones, cambios al calendario electoral y restricciones de contratas forman parte de proyectos de legisladores que dejarán el Congreso el 11 de marzo.

Juan Espinoza

Elecciones, ley Nain-Retamal y más: proyectos de legisladores que no siguen en el Congreso e incomodan en la recta final

/ Oscar Guerra

¿Proyectos inviables e incómodos? La actual legislatura concluirá formalmente sus funciones el 11 de marzo, fecha en la que 41 diputados y cinco senadores no reelectos dejarán el Congreso Nacional.

Si bien el mandato se extiende hasta el 10 de marzo, el miércoles 5 será el último día efectivo de trabajo legislativo, donde los 46 no reelectos deberán abandonar oficinas, y dejar el Congreso.

Durante los últimos días varios legisladores ingresaron proyectos de ley que no podrán defender personalmente en el próximo período, al no continuar en el Congreso.

Oficialismo: derogación a la Ley Nain-Retamal

En el oficialismo se presentaron iniciativas para derogar los párrafos de la Ley Nain-Retamal que consagran la figura de la legítima defensa privilegiada para agentes del Estado.

Uno de los proyectos fue ingresado por Tomás Hirsch, junto a Ana María Gazmuri, Maite Orsini, Carmen Hertz y Matías Ramírez. La iniciativa propone eliminar los párrafos 3°, 4°, 5° y 6° del numeral 6° del artículo 10 del Código Penal. Sin embargo, de los cinco firmantes, solo Gazmuri y Orsini seguirán en el Congreso.

Un segundo proyecto, presentado por Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, además de Ramírez y Hertz, apunta a los mismos artículos del Código Penal.

En el texto se argumenta que la Ley Nain-Retamal “introduce una diferencia de trato injustificada, que vulnera la igualdad ante la ley y debilita la responsabilidad penal individual”. En este caso, solo Castillo y Pizarro podrán continuar su tramitación en el próximo período.

Sobre estas iniciativas, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, quien también dejará el Congreso el 11 de marzo, las calificó como “cortapisas” y aseguró que son “saludos a la bandera que carecen de sentido”.

“A mí me gustaría que, si tenían ese convencimiento, lo hubieran hecho mientras estaban en el ejercicio de sus cargos, y no a puertas de irse”, señaló.

Derecha: reformas constitucionales y administrativas

En la oposición, un grupo de senadores presentó una reforma constitucional para modificar las fechas de la elección presidencial y parlamentaria, así como la instalación del Congreso Nacional.

Los autores son José Miguel Durana, Luz Eliana Ebensperger, Rafael Prohens y Enrique Van Rysselberghe, aunque solo este último continuará en el Senado tras el 11 de marzo.

También se ingresó una modificación a las Bases Generales de la Administración del Estado, con el objetivo de prohibir la contratación de personal en órganos y servicios públicos durante los últimos tres meses de un mandato presidencial.

La iniciativa fue presentada por Francisco Chahuán, Iván Moreira, Prohens y Gustavo Sanhueza. De ellos, Chahuán y Prohens dejarán el Congreso en las próximas semanas.

