Reportan desaparición de conocida influencer chilena: le habrían perdido el rastro tras el Año Nuevo

Durante las últimas horas, se ha masificado la noticia sobre la presunta desaparición de la influencer Valentina Gutiérrez, quien es conocida popularmente en redes sociales como ‘Vale Gut’.

Uno de sus cercanos señaló: “Mucha gente me está preguntando sobre la Vale y la verdad no sé absolutamente nada de ella desde hace aproximadamente dos semanas“.

Este adjuntó un pantallazo de su último intento de interacción. “No le llegó el mensaje (...) si alguien sabe algo, no duden en decirme”, solicitó.

“Desde el 1 (de enero) que no sube nada (a sus redes)”, señaló un seguidor. “Debe estar vacilando, déjenla piola”, sumó otro.

“Para el Año Nuevo subió unas historias con un tipo dando a entender que dejaría todo por él”, reportó un tercero.

Noticia en desarrollo...