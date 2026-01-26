Persecución policial en Papudo deja a un carabinero atropellado y a menor de edad herido a bala
El hecho se originó tras un control preventivo a una motocicleta, lo que derivó en una huida, el impacto a un funcionario y la posterior detención del adolescente, ambos fuera de riesgo vital.
Persecución policial en Papudo deja a funcionario herido y menor detenido
01:36
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Un procedimiento policial en la comuna de Papudo, en la región de Valparaíso, terminó con un carabinero lesionado y un menor de edad detenido durante la tarde de este lunes.
De acuerdo con información confirmada por Carabineros y la Delegación Presidencial de Petorca, personal del retén local intentó fiscalizar a dos personas que se desplazaban en una motocicleta, instancia en la que los sujetos evadieron el control y se dieron a la fuga por la Ruta 5 Norte.
Revisa también:
En medio del escape, la motocicleta atropelló a uno de los funcionarios, quien resultó con lesiones en una mano y una rodilla, quedando fuera de riesgo vital.
Posteriormente, se inició una persecución policial que permitió la detención de los involucrados, confirmándose que uno de ellos es menor de edad.
Durante el procedimiento, Carabineros hizo uso de su arma de servicio, lo que dejó al adolescente con una herida en el rostro, aunque también sin riesgo vital. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.