Persecución policial en Papudo deja a un carabinero atropellado y a menor de edad herido a bala

Un procedimiento policial en la comuna de Papudo, en la región de Valparaíso, terminó con un carabinero lesionado y un menor de edad detenido durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con información confirmada por Carabineros y la Delegación Presidencial de Petorca, personal del retén local intentó fiscalizar a dos personas que se desplazaban en una motocicleta, instancia en la que los sujetos evadieron el control y se dieron a la fuga por la Ruta 5 Norte.

En medio del escape, la motocicleta atropelló a uno de los funcionarios, quien resultó con lesiones en una mano y una rodilla, quedando fuera de riesgo vital.

Posteriormente, se inició una persecución policial que permitió la detención de los involucrados, confirmándose que uno de ellos es menor de edad.

Durante el procedimiento, Carabineros hizo uso de su arma de servicio, lo que dejó al adolescente con una herida en el rostro, aunque también sin riesgo vital. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.