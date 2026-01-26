Gendarmería sale a aclarar condiciones para la reclusión de Ángela Vivanco en cárcel San Joaquín

En medio del debate generado por las condiciones de reclusión de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por cohecho reiterado y lavado de activos en el marco de la denominada “trama bielorrusa”, y cuya audiencia de formalización continuará mañana tras la ampliación de su detención.

Gendarmería de Chile emitió un comunicado para aclarar los criterios aplicados a internas con alta connotación pública.

La institución señaló que cuenta con protocolos internos orientados a “evaluar de manera individual cada caso”, con el fin de determinar el ingreso y permanencia en determinados recintos o espacios del sistema penitenciario.

Según indicó, estas medidas buscan “permitir el resguardo de la seguridad e integridad de las mujeres privadas de libertad, con estas características”.

En esa línea, Gendarmería precisó que el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, “cuenta con una sección segmentada del resto de la población penal, para esos efectos”, descartando que se trate de decisiones excepcionales o discrecionales.

Finalmente, el organismo recalcó que “reafirma su compromiso de contribuir al cumplimiento de la justicia”, asegurando además “la seguridad y bienestar de todas las personas privadas de libertad”.