;

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca implementará un sistema basado en IA para intentar acortar listas de espera

La plataforma, nacida de una colaboración público privada, iniciará su pilotaje en el Hospital de Quilpué y luego se expandirá al Hospital Biprovincial y al Gustavo Fricke.

ADN Radio

IA

IA / tadamichi

El Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca firmó un acuerdo con GesNova Salud para implementar SITGEQ, el Sistema Territorial de Gestión Quirúrgica, una plataforma digital basada en Inteligencia Artificial diseñada para abordar de manera concreta, territorial y en red la lista de espera quirúrgica.

La iniciativa se implementará como piloto en los tres hospitales del servicio: el Hospital de Quilpué, Hospital Biprovincial Quillota–Petorca y el Hospital Gustavo Fricke.

Con más de 1.200.000 usuarios, el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca enfrenta los mismos desafíos que la red hospitalaria pública a nivel nacional: suspensiones quirúrgicas por causas administrativas, como fragmentación de la información clínica, brechas de coordinación, preparación prequirúrgica, instrumental e insumos entre otros.

ADN

Frente a este escenario, el acuerdo firmado con GesNova Salud busca modernizar la gestión quirúrgica mediante un sistema territorial que integre equipos, procesos y recursos, apoyado por Inteligencia Artificial. SITGEQ permitirá crear una red interoperable con un único sistema de mando y control, fortaleciendo la gobernanza, evitando suspensiones administrativas y contribuyendo a reducir la lista de espera.

La plataforma automatiza procesos, integra sistemas existentes, ofrece visualización completa de la disponibilidad de pabellones, coordina equipos quirúrgicos y no quirúrgicos, gestiona insumos e instrumental, garantiza la documentación requerida para cada paciente y utiliza IA y analítica de datos para optimizar la oferta y gestionar la demanda.

SITGEQ tiene potencial de escalamiento hacia los 29 servicios de salud del país, creando por primera vez una red quirúrgica nacional.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad