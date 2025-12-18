Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca implementará un sistema basado en IA para intentar acortar listas de espera
La plataforma, nacida de una colaboración público privada, iniciará su pilotaje en el Hospital de Quilpué y luego se expandirá al Hospital Biprovincial y al Gustavo Fricke.
El Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca firmó un acuerdo con GesNova Salud para implementar SITGEQ, el Sistema Territorial de Gestión Quirúrgica, una plataforma digital basada en Inteligencia Artificial diseñada para abordar de manera concreta, territorial y en red la lista de espera quirúrgica.
La iniciativa se implementará como piloto en los tres hospitales del servicio: el Hospital de Quilpué, Hospital Biprovincial Quillota–Petorca y el Hospital Gustavo Fricke.
Con más de 1.200.000 usuarios, el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca enfrenta los mismos desafíos que la red hospitalaria pública a nivel nacional: suspensiones quirúrgicas por causas administrativas, como fragmentación de la información clínica, brechas de coordinación, preparación prequirúrgica, instrumental e insumos entre otros.
Frente a este escenario, el acuerdo firmado con GesNova Salud busca modernizar la gestión quirúrgica mediante un sistema territorial que integre equipos, procesos y recursos, apoyado por Inteligencia Artificial. SITGEQ permitirá crear una red interoperable con un único sistema de mando y control, fortaleciendo la gobernanza, evitando suspensiones administrativas y contribuyendo a reducir la lista de espera.
La plataforma automatiza procesos, integra sistemas existentes, ofrece visualización completa de la disponibilidad de pabellones, coordina equipos quirúrgicos y no quirúrgicos, gestiona insumos e instrumental, garantiza la documentación requerida para cada paciente y utiliza IA y analítica de datos para optimizar la oferta y gestionar la demanda.
SITGEQ tiene potencial de escalamiento hacia los 29 servicios de salud del país, creando por primera vez una red quirúrgica nacional.
