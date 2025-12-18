Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca implementará un sistema basado en IA para intentar acortar listas de espera

El Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca firmó un acuerdo con GesNova Salud para implementar SITGEQ, el Sistema Territorial de Gestión Quirúrgica, una plataforma digital basada en Inteligencia Artificial diseñada para abordar de manera concreta, territorial y en red la lista de espera quirúrgica.

La iniciativa se implementará como piloto en los tres hospitales del servicio: el Hospital de Quilpué, Hospital Biprovincial Quillota–Petorca y el Hospital Gustavo Fricke.

Con más de 1.200.000 usuarios, el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca enfrenta los mismos desafíos que la red hospitalaria pública a nivel nacional: suspensiones quirúrgicas por causas administrativas, como fragmentación de la información clínica, brechas de coordinación, preparación prequirúrgica, instrumental e insumos entre otros.

Frente a este escenario, el acuerdo firmado con GesNova Salud busca modernizar la gestión quirúrgica mediante un sistema territorial que integre equipos, procesos y recursos, apoyado por Inteligencia Artificial. SITGEQ permitirá crear una red interoperable con un único sistema de mando y control, fortaleciendo la gobernanza, evitando suspensiones administrativas y contribuyendo a reducir la lista de espera.

La plataforma automatiza procesos, integra sistemas existentes, ofrece visualización completa de la disponibilidad de pabellones, coordina equipos quirúrgicos y no quirúrgicos, gestiona insumos e instrumental, garantiza la documentación requerida para cada paciente y utiliza IA y analítica de datos para optimizar la oferta y gestionar la demanda.

SITGEQ tiene potencial de escalamiento hacia los 29 servicios de salud del país, creando por primera vez una red quirúrgica nacional.