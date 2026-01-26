;

Muñeca bielorrusa: Fiscalía solicita prisión preventiva para Ángela Vivanco en formalización por cohecho y lavado de activos

El Ministerio Público argumenta que hubo un concierto previo entre la jueza, su pareja y abogados para favorecer intereses pecuniarios específicos.

Mario Vergara

Muñeca bielorrusa: Fiscalía solicita prisión preventiva para Ángela Vivanco en formalización por cohecho y lavado de activos

Muñeca bielorrusa: Fiscalía solicita prisión preventiva para Ángela Vivanco en formalización por cohecho y lavado de activos / CBA

En una jornada marcada por la alta tensión judicial, la Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó formalmente la medida cautelar de prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La exmagistrada fue formalizada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tras ser detenida la noche del domingo por personal de Carabineros y comparecer esposada ante el juez Cristián Sánchez.

La imputación, liderada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el fiscal Marco Muñoz, se enmarca en la denominada “trama bielorrusa”. A Vivanco se le acusa de los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, presuntamente cometidos en colusión con su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Estos últimos tres sujetos ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva por estos mismos hechos desde noviembre pasado.

Revisa también:

ADN

Los hechos imputados por el Ministerio Público:

  • Concierto delictivo: Se presume que Vivanco, Migueles y los abogados se concertaron para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en una disputa legal contra Codelco.
  • Beneficios económicos: La investigación sostiene que Vivanco y su pareja recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban los recursos de protección en el máximo tribunal.
  • Infracción de deberes: La fiscal Wittwer afirmó que Vivanco, infringiendo los deberes de su cargo, concurrió con su voto a resoluciones favorables para CBM.
  • Perjuicio a Codelco: Debido a estos fallos, la estatal se vio obligada a pagar cerca de 12 mil millones de pesos al consorcio. Con estos dineros, la empresa pagó honorarios a sus abogados, quienes habrían derivado parte de los recursos a la exministra y a Migueles.

La audiencia comenzó cerca del mediodía de este lunes y se extendió hasta las 13:30 horas, momento en que el magistrado decretó un receso. Se espera que durante la tarde se retome la instancia para conocer la resolución sobre la libertad de la imputada, cuya defensa busca evitar la medida de prisión solicitada por la fiscalía.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad