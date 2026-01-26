;

Trama bielorrusa: este lunes formalizan a la exministra de la Suprema Ángela Vivanco por cohecho y lavado de activos

La noche de este domingo estuvo marcada por la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue sacada de su casa en Las Condes por Carabineros, en el marco de una investigación por la arista “Muñeca Bielorrusa“.

El procedimiento se concretó luego de que el máximo tribunal declarara admisible, el pasado viernes, la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, lo que habilitó el avance de diligencias intrusivas.

Entre ellas se encuentra la formalización de Ángela Vivanco, programada para este lunes, por cohecho y lavado de activos, en el marco de presuntas irregularidades en causas judiciales que tramitó cuando ejercía como ministra de la Corte Suprema.

Trasladan a Ángela Vivanco al Centro de Justicia

“La orden judicial dispone que tiene que ponerse a disposición del tribunal, lo que ocurrirá mañana lunes, con la finalidad de efectuar el control de su detención y formalización de cargos”, dijo el fiscal Marco Muñoz, tras la detención de la exmagistrada.

De esta forma, durante esta mañana trasladaron a Ángela Vivanco desde la 47° Comisaría Los Dominicos hasta el Centro de Justicia de Santiago, donde se llevará a cabo ambas instancias judiciales desde las 11:30 horas.

