“No hubo ninguna oposición”: fiscal explica los próximos pasos tras la detención de Ángela Vivanco en su domicilio

Marco Muñoz aseguró que este lunes 26 de enero se llevará a cabo la formalización de cargos contra la exministra de la Corte Suprema.

Carlos Madariaga

En una acción sorpresiva, la noche de este domingo se produjo la detención, en su domicilio, de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tras la resolución emanada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago.

La diligencia se desarrolla en el marco de la investigación del Ministerio Público por los delitos de cohecho y lavado de activos, causa que apunta a presuntos pagos irregulares superiores a 100 millones de pesos.

“Se dio cumplimiento a todas las formalidades legales, se le hizo lectura de los derechos que le corresponden y se practicó de manera normal”, explicó el fiscal Marco Muñoz, defendiendo el horario y día en que se desarrolló la detención por parte de Carabineros.

“La diligencia se practicó sin ningún inconveniente. No hubo ninguna oposición a que se llevara a cabo el cumplimiento de una orden judicial. La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno una vez que se tuvo la resolución judicial respectiva”, planteó, ahondando en los pasos a seguir.

“La orden judicial dispone que tiene que ponerse a disposición del tribunal, lo que ocurrirá mañana lunes, con la finalidad de efectuar el control de su detención y formalización de cargos”, dijo Marco Muñoz, apuntando también a lo que ocurrirá con Ángela Vivanco tras dejar su hogar.

“El procedimiento de rigor en estos casos es contratar lesiones y luego trasladarla al lugar donde permanecerá provisoriamente hasta ser puesta a disposición del tribunal”, concluyó el fiscal, sin ahondar respecto de si hubo documentos específicos incautados.

