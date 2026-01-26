;

Defensa de Ángela Vivanco califica su detención como “innecesaria” y asegura que está “muy afectada de salud”

El abogado Jorge Valladares aseguró que la exmagistrada padece una enfermedad de base que se ha agravado antes de la formalización programada para este lunes.

En la antesala de la audiencia de formalización programada para la mañana de este lunes, la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, manifestó su disconformidad con el procedimiento policial que terminó con la detención de la exmagistrada la noche del domingo. Su abogado, Jorge Valladares, calificó la acción de Carabineros como “innecesaria” y expresó una profunda preocupación por el bienestar físico de su representada.

Valladares detalló que Vivanco se encuentra “muy afectada” de salud y que su condición es actualmente su mayor preocupación. Según el profesional, la exministra padece una enfermedad de base cuyos detalles no fueron revelados, pero que le ha provocado complicaciones de forma frecuente en el último periodo.

Antecedentes de la detención:

  • La exmagistrada fue detenida la noche del domingo en la comuna de Las Condes por personal del OS-7 de Carabineros.
  • Tras el arresto, fue trasladada a dependencias policiales para quedar a disposición del tribunal este lunes.
  • El procedimiento se dio luego de que el máximo tribunal declarara admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
  • Dicha resolución habilitó legalmente a la Fiscalía para realizar diligencias intrusivas, incluyendo la formalización y la posible solicitud de medidas cautelares como la prisión preventiva.

Consultado sobre el acceso a la carpeta investigativa, el abogado Valladares indicó que la estrategia para mantener el flujo de información será resuelta durante el desarrollo de la misma audiencia.

El caso se enmarca en una investigación penal de alta complejidad liderada por el Ministerio Público, que busca esclarecer las presuntas irregularidades vinculadas a la exautoridad judicial.

