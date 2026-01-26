Jugó un Mundial, fue campeón de la Sudamericana y ahora llega a Chile: nuevo refuerzo para la U de Concepción

Sorpresa en el mercado de pases del fútbol chileno. Este lunes, Universidad de Concepción anunció como nuevo refuerzo al ex seleccionado argentino, Agustín Urzi.

“El media punta y extremo zurdo, de 25 años, se suma al Campanil para aportar talento, desequilibrio y jerarquía ofensiva”, señaló el cuadro penquista en sus redes sociales.

El atacante llega a la UdeC tras vestir la camiseta de Huracán en la temporada pasada. También registra pasos por FC Juáres, Banfield y Racing, equipo con el cual se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2024.

Con la selección argentina, Agustín Urzi jugó el Mundial Sub 20 de 2019 y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, conquistó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2019 con la Albiceleste.