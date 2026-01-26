;

Jugó un Mundial, fue campeón de la Sudamericana y ahora llega a Chile: nuevo refuerzo para la U de Concepción

El cuadro penquista dio un sorpresivo golpe en el mercado de fichajes.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / PressFocus/MB Media

Sorpresa en el mercado de pases del fútbol chileno. Este lunes, Universidad de Concepción anunció como nuevo refuerzo al ex seleccionado argentino, Agustín Urzi.

“El media punta y extremo zurdo, de 25 años, se suma al Campanil para aportar talento, desequilibrio y jerarquía ofensiva”, señaló el cuadro penquista en sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

El atacante llega a la UdeC tras vestir la camiseta de Huracán en la temporada pasada. También registra pasos por FC Juáres, Banfield y Racing, equipo con el cual se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2024.

Con la selección argentina, Agustín Urzi jugó el Mundial Sub 20 de 2019 y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, conquistó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2019 con la Albiceleste.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad