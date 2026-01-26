Jugó un Mundial, fue campeón de la Sudamericana y ahora llega a Chile: nuevo refuerzo para la U de Concepción
El cuadro penquista dio un sorpresivo golpe en el mercado de fichajes.
Sorpresa en el mercado de pases del fútbol chileno. Este lunes, Universidad de Concepción anunció como nuevo refuerzo al ex seleccionado argentino, Agustín Urzi.
“El media punta y extremo zurdo, de 25 años, se suma al Campanil para aportar talento, desequilibrio y jerarquía ofensiva”, señaló el cuadro penquista en sus redes sociales.
Revisa también:
El atacante llega a la UdeC tras vestir la camiseta de Huracán en la temporada pasada. También registra pasos por FC Juáres, Banfield y Racing, equipo con el cual se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2024.
Con la selección argentina, Agustín Urzi jugó el Mundial Sub 20 de 2019 y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, conquistó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2019 con la Albiceleste.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.