“Cuando surgió esta posibilidad no dudé en ningún momento”: Pablo Galdames defiende su llegada a la Segunda División de España / Burgos CF

En uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de fichajes para los futbolistas chilenos fuera de nuestras fronteras, Pablo Galdames dejó Independiente.

Todo para volver a Europa con tal de firmar por el Burgos, elenco de la Segunda División de España.

“Mi objetivo y el de la institución es pelear por el ascenso. Tenemos la responsabilidad de hacerlo, vengo con esa ilusión, de aportar desde el lugar que me toque”, comentó el volante de 29 años, evidenciando su interés en la categoría.

“La sigo hace bastante. Lucas Robertone es gran amigo mío, hasta hace poco jugó en Almería, así que estaba pendiente. Cuando surgió esta posibilidad, no dudé en ningún momento. Es un orgullo vestir esta camiseta y jugar en una liga tan competitiva como esta”, planteó Pablo Galdames, que además aseguró que hubo negociaciones frustradas en el último mercado de fichajes.

Tras haber concretado su llegada al Burgos, el formado en Unión Española no se mostró incómodo por el hecho de “bajar de categoría”.

“Confío en el proyecto. Tenía posibilidad de seguir en equipos grandes del fútbol argentino y decidí venir acá”, concluyó en conferencia de prensa.