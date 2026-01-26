Imprevisto en la gira internacional de Kast: cancelan su vuelo a El Salvador, donde se reuniría con Bukele

Para esta jornada se esperaba que el presidente electo José Antonio Kast partiera rumbo a El Salvador, en el marco de su gira internacional. Sin embargo, su vuelo fue cancelado .

Cabe recordar que el pasado sábado, el mandatario electo comenzó su recorrido por en República Dominicana, donde sostuvo un encuentro con el presidente de ese país, Luis Abinader, y visitó la frontera con Haití.

José Antonio Kast junto a Luis Abinader / DANNY POLANCO Ampliar

En El Salvador, se tenía programado una reunión bilateral con Nayib Bukele, junto con un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

¿Por que se canceló el vuelo de José Antonio Kast a El Salvador?

De acuerdo con la información a la que accedió Radio ADN, la gira de José Antonio Kast se encuentra suspendida tras la cancelación de su vuelo desde República Dominicana con destino a El Salvador, debido a condiciones climáticas.

Esto se originó luego de que el vuelo de American Airlines que debía trasladar a la aeronave hacia Miami —para luego continuar rumbo a El Salvador— fuera suspendido a raíz de la intensa tormenta que afecta a Estados Unidos.

Por ahora, el equipo del presidente electo evalúa los pasos a seguir, entre ellos la posibilidad de continuar directamente hacia el último destino de la gira: Panamá, donde Kast participará en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.