;

VIDEO. Defensa de Vivanco cuestiona argumentos de Fiscalía: “No son constitutivos de delito los hechos que se están proponiendo”

Jorge Valladares, abogado defensor de la exministra, califica de “peligrosistas” los planteamientos de la Fiscalía y asegura que los antecedentes no generan convicción penal.

Martín Neut

Formalización Ángela Vivanco

Formalización Ángela Vivanco / CBA

Tras la ampliación de la audiencia de formalización contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada “trama bielorrusa”, su defensa cuestionó los argumentos expuestos por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

A las afueras del Centro de Justicia, el abogado Jorge Valladares sostuvo que los hechos imputados no configuran delito y que los antecedentes presentados carecen de sustento.

Revisa también:

ADN

Creemos que no son constitutivos de delito los hechos que se están proponiendo” y que estos “tampoco encadenan de una manera lógica y razonable hacia una convicción”, afirmó.

“Fueron argumentos peligrosistas

El defensor acusó que la Fiscalía basó su exposición en criterios subjetivos más que en pruebas concretas. “Lo único que escuchamos hoy día fueron argumentos peligrosistas”, señaló, agregando que están “revestidos de una suerte de moral social” sin respaldo en hechos específicos.

Respecto al cumplimiento de la ampliación de la detención, Valladares indicó que Vivanco permanecerá en la cárcel de San Joaquín, en un sector segregado, con acceso a condiciones básicas.

Al menos que le permita tener su ropa, su abrigo y sus medicamentos”, precisó. La audiencia de formalización continuará este martes.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad