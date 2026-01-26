Tras la ampliación de la audiencia de formalización contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada “trama bielorrusa”, su defensa cuestionó los argumentos expuestos por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

A las afueras del Centro de Justicia, el abogado Jorge Valladares sostuvo que los hechos imputados no configuran delito y que los antecedentes presentados carecen de sustento.

“Creemos que no son constitutivos de delito los hechos que se están proponiendo” y que estos “tampoco encadenan de una manera lógica y razonable hacia una convicción”, afirmó.

“Fueron argumentos peligrosistas ”

El defensor acusó que la Fiscalía basó su exposición en criterios subjetivos más que en pruebas concretas. “Lo único que escuchamos hoy día fueron argumentos peligrosistas”, señaló, agregando que están “revestidos de una suerte de moral social” sin respaldo en hechos específicos.

Respecto al cumplimiento de la ampliación de la detención, Valladares indicó que Vivanco permanecerá en la cárcel de San Joaquín, en un sector segregado, con acceso a condiciones básicas.

“Al menos que le permita tener su ropa, su abrigo y sus medicamentos”, precisó. La audiencia de formalización continuará este martes.