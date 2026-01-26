Fiscalía investiga grave incidente en la Ruta 5: familia bloqueó y apedreó bus interurbano

La Fiscalía de Coquimbo abrió una investigación tras un grave incidente ocurrido en la Ruta 5, donde un grupo familiar persiguió y atacó un bus interurbano luego de perder el servicio en el terminal de la capital regional.

El hecho, ocurrido el domingo 18 de enero, fue registrado en video por testigos y se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, el bus de la empresa Pluss Chile había salido desde Coquimbo con destino a Santiago cuando, a la altura del kilómetro 420, fue interceptado por un vehículo particular. Desde este descendieron varias personas que intentaron, por la fuerza, subir a la máquina.

Según informó la empresa, los involucrados no se presentaron a tiempo en el terminal, por lo que el servicio inició su recorrido conforme a la programación establecida. Sin embargo, la familia decidió seguir al bus por la carretera, bloqueándole reiteradamente el paso hasta obligarlo a detenerse.

La situación escaló cuando uno de los sujetos lanzó una piedra contra el parabrisas, provocando daños en el vehículo y generando un evidente riesgo para los pasajeros.

Desde Carabineros detallaron que, según la denuncia presentada en la Tenencia de Carretera de Choapa, “le habrían ocasionado daños en el parabrisas y limpiaparabrisas del bus, aparentemente con piedras y objetos contundentes”.

También destacaron la gravedad de este tipo de conductas, señalando que “este tipo de acciones no solamente ponen en riesgo al conductor y al personal de la empresa, sino que también a los pasajeros que abordaron de manera adecuada el bus en el terminal de Coquimbo”.

Finalmente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que investiga los hechos para determinar eventuales responsabilidades penales.