Fiscalía investiga grave incidente en la Ruta 5: familia bloqueó y apedreó bus interurbano

Según informó la empresa, los involucrados no se presentaron a tiempo en el terminal, por lo que el servicio inició su recorrido.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

La Fiscalía de Coquimbo abrió una investigación tras un grave incidente ocurrido en la Ruta 5, donde un grupo familiar persiguió y atacó un bus interurbano luego de perder el servicio en el terminal de la capital regional.

El hecho, ocurrido el domingo 18 de enero, fue registrado en video por testigos y se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, el bus de la empresa Pluss Chile había salido desde Coquimbo con destino a Santiago cuando, a la altura del kilómetro 420, fue interceptado por un vehículo particular. Desde este descendieron varias personas que intentaron, por la fuerza, subir a la máquina.

Según informó la empresa, los involucrados no se presentaron a tiempo en el terminal, por lo que el servicio inició su recorrido conforme a la programación establecida. Sin embargo, la familia decidió seguir al bus por la carretera, bloqueándole reiteradamente el paso hasta obligarlo a detenerse.

La situación escaló cuando uno de los sujetos lanzó una piedra contra el parabrisas, provocando daños en el vehículo y generando un evidente riesgo para los pasajeros.

Desde Carabineros detallaron que, según la denuncia presentada en la Tenencia de Carretera de Choapa, “le habrían ocasionado daños en el parabrisas y limpiaparabrisas del bus, aparentemente con piedras y objetos contundentes”.

También destacaron la gravedad de este tipo de conductas, señalando que “este tipo de acciones no solamente ponen en riesgo al conductor y al personal de la empresa, sino que también a los pasajeros que abordaron de manera adecuada el bus en el terminal de Coquimbo”.

Finalmente, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que investiga los hechos para determinar eventuales responsabilidades penales.

