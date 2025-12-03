VIDEO. ¡Una salvada milagrosa! Camión pierde su container en plena Ruta 5
Un accidente de tránsito de alto riesgo afectó la Autopista Central (Eje Ruta 5) este lunes por la tarde. El hecho ocurrió en el sector Bulnes, Renca, donde el contenedor de alto tonelaje de un camión se desprendió violentamente de su estructura, cayendo hacia la calzada que se dirige al sur, consignó @iec.chile La situación generó una emergencia vial, con impactantes imágenes.
