“Estoy con una lesión en la columna, tengo que hacer terapia y estaré inmovilizada; los extrañaré mucho”

Este domingo, se emitió un nuevo capítulo de El Internado de Mega estuvo marcado por el regreso de Paloma “Pops” Fiuza, quien sufrió una dura lesión al caerle un zapallo encima.

Pops llegó hasta el encierro trasladada en ambulancia y le explicó al grupo su estado de salud.

“Ustedes saben que yo tuve un accidente, estoy con una pequeña lesión en la columna, no es nada muy grave”, comenzó explicando la ex Porto Seguro.

“Gracias a Dios no estoy rota del brazo ni nada, no es para operación, pero sí tengo que hacer terapia y estar tres semanas inmovilizada" complementó.

En ese momento, Fiuza le reveló a sus compañeros que no continuará en el espacio producto de su lesión.

“Me gustaría estar aquí, pero es un tema totalmente de lesión, no voy a poder estar, pero quiero decir que me encantó esta experiencia, me encantó estar aquí”, dijo la bailarina de 42 años.

Sus compañeros del reality la acompañaron, le desearon una pronta recuperación y la abrazaron.

“Los quiero muchísimo, los voy a extrañar a todos, uno por uno”, respondió emocionada Paloma Fiuza.

“Bella, que te mejores”, “Tan feliz que estabas por entrar a ‘El Internado’ y no te cuidaron”, “Se le va a extrañar”, “La sonrisa de Fabio, qué lindo”, “Tu salud está primero, tomaste una buena decisión, gracias por todo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Pops a través de redes sociales.