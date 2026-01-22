Le cayó un zapallo encima y se rompió el brazo: Participante de “El Internado” sufre brutal accidente

Paloma Fiuza, conocida popularmente como Pops, sufrió un accidente en el capítulo más reciente de El Internado en Mega.

En el episodio del miércoles por la noche se mostró la compleja caída mientras participaba en una de las pruebas por equipos.

Lo más complejo fue que al momento del incidente estaba cargando un zapallo y este cayó junto a ella, impactando de lleno en una de sus extremidades.

“Se rompió mi brazos”, dijo Pops una vez que estaba en el suelo.

Naturalmente, la competencia se paró para que recibiera asistencia e incluso fue sacada en ambulancia.

“Fue horrible, impactante, no supe cómo ayudarla”, dijo Blu Dumay, posteriormente.

“Tuve una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo. Fueron meses de recuperación, y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento. Pero hoy estoy bien, felizmente”, escribió la afectada en sus redes sociales.

“Esta fue la lesión más dolorosa de toda mi vida: sentí un dolor extremo, fue horrible. Pero ya estoy bien. Los quiero muchísimo y gracias, de verdad, por tanto cariño. Ustedes son muy importantes para mí”, añadió.