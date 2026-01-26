“Estamos felices de que él nos haya elegido para volver al fútbol chileno; con su incorporación cerramos el plantel”

En el marco de la Tarde Árabe, el entrenador de Palestino, Cristián Muñoz, conversó con ADN Deportes y se refirió al último refuerzo que sumó el club: Enzo Roco.

El defensa central, campeón de la Copa América Centenario con La Roja, regresó al fútbol chileno tras un largo recorrido en el extranjero, con pasos por clubes de Turquía, España, Arabia Saudita y México.

“Roco es un futbolista que ha jugado en todos lados y en grandes equipos. Lo hemos traído para que nos aporte su jerarquía y experiencia. Estamos felices de que él nos haya elegido para volver al fútbol chileno. Ahora nuestra tarea es adaptarlo al trabajo del equipo para que esté disponible lo antes posible”, señaló el DT de los “árabes”.

“Hasta ahora, con la incorporación de Enzo Roco cerramos el plantel. Pero el fútbol siempre te da sorpresas, a veces aparecen jugadores que uno no tiene presupuestados”, agregó “La Nona” Muñoz.

Además, el entrenador abordó la posibilidad de que Sebastián Pérez deje a Palestino en este mercado. El arquero interesa en Colo Colo. “Hay rumores de que se puede ir a otros equipos, pero hasta el momento no. Mientras la gerencia del club no me diga nada y no haya nada concreto, él sigue siendo arquero de Palestino. Sebastián es un jugador súper importante para el equipo”, remarcó.

Por último, Cristián Muñoz anticipó los desafíos que tendrá su escuadra este 2026. “Nosotros trabajamos para ser un equipo competitivo. Será un lindo desafío. Cuando hay mucha competencia, para los jugadores también es motivante. Tienen que estar todos disponibles, porque el año va a ser complejo en cuanto a torneos”, concluyó.