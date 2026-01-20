;

Quién es Judith Marín, la joven evangélica que asumirá el Ministerio de la Mujer en el gobierno de Kast

De perfil conservador, la secretaria general del PSC llega a la cartera planteando evaluar su enfoque y funcionamiento.

Javiera Rivera

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast anunció en vivo su primer gabinete como Presidente de Chile desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

En la instancia confirmó a Judith Marín Morales como nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, cargo que asumirá a partir del 11 de marzo. Con 30 años, se convertirá en la ministra más joven del próximo gabinete.

¿Quién es Judith Marín?

Marín es secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), colectividad que apoyó a Kast desde la primera vuelta presidencial y que, con este nombramiento, logra su ingreso al Ejecutivo.

Es profesora de castellano titulada en la Universidad de Santiago (Usach) y ejerció como concejala de San Ramón entre 2021 y 2024, periodo en el que militó en Renovación Nacional.

Su trayectoria política comenzó como asesora del diputado RN Eduardo Durán, con trabajo territorial en comunas del sur de Santiago, y posteriormente continuó en el PSC, donde hoy ocupa la secretaría general.

La futura ministra también fue candidata a diputada por el distrito 12 y buscó la reelección como concejala en 2024, sin resultar electa. En el ámbito público ha manifestado posturas conservadoras en temas valóricos y ha planteado la necesidad de evaluar el enfoque del Ministerio de la Mujer.

Su llegada a la cartera marcará un cambio respecto de la actual administración, que situó al Ministerio de la Mujer en el comité político y lo convirtió en un eje central de su agenda.

