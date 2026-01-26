Dos ciudadanas chinas quedan sorprendidas tras subirse a un bus en Chile: “Se ve...”

Cada vez es más común ver a personas extranjeras probando nuevas cosas en nuestro país y grabando su reacción para dar su opinión.

Tal es el caso de la usuaria de Instagram @lil.la.luka, más conocida como Lila; es una ciudadana china que vive en Chile, que cada vez se ha vuelto más viral en redes sociales.

Ahora, la asiática con más de 33 mil seguidores, compartió un registro en donde probó un bus chileno y, para la sorpresa de muchos, le gustó.

La influencer mencionó que anteriormente para viajes largos solamente utilizaba avión como medio de transporte. En esta ocasión, viajó un poco más de 6 horas a bordo de uno en dirección a Santiago.

Si bien en el video, la asiática explica que se subirá a bordo de un bus semicama, en verdad es una máquina salón cama.

Inmediatamente después de haber entrado al transporte, la joven china dijo: “El bus está muy limpio y se ve supercómodo”.

“Me encantó. Creo que volvería a viajar”, mencionó Lila al final de su video, en donde se despidió de Concepción, ciudad en la que tomó el bus.

Revisa a continuación el video de la reacción de la asiática a bordo de un bus en Chile: