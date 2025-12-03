Extranjera en Chile se sincera con las 3 cosas que aún le sorprenden tras llegar: “Me robó el...” / vblog_pame

“Desde Nicaragua al corazón de Chile”.

Esas son las palabras de presentación que tiene la creadora de contenido @vblog_pame en su perfil de Instagram.

De hecho, la extranjera sube de forma constante videos sobre el territorio nacional, “Chile me cambió la vida”, sostuvo en uno de ellos.

En otro clip reciente, que ha llamado la atención de los usuarios de la plataforma de Meta, reveló las tres cosas que la siguen sorprendiendo del territorio nacional.

“Pensé que los latinoamericanos éramos iguales, hasta que llegué a Chile y me encontré con esto”, dijo.

Las 3 cosas que le sorprenden

Uso de la bicicleta : “Los chilenos y las chilenas son súper conscientes de la importancia, no solo física, sino medioambiental, de la bicicleta”, describió. “Son casi un estilo de vida” , añadió.

: “Los chilenos y las chilenas son súper conscientes de la importancia, no solo física, sino medioambiental, de la bicicleta”, describió. , añadió. El amor por los animales : “Nunca había visto a tantas personas protegiendo, adoptando y cuidando a sus mascotas como si fueran hijos (...) me robó el corazón ”, comentó.

: “Nunca había visto a tantas personas protegiendo, adoptando y cuidando a sus mascotas como si fueran hijos (...) ”, comentó. La limpieza y el orden: “Calle, avenidas y plazas. Todo se mantiene como si cada persona dijera: ‘yo también soy responsable de este lugar’”, describió la joven.

“Gracias… aunque nos faltan muchas cosas”, y “Romantizan mucho a Chile; es un país con cosas buenas, como todos, y también con muchas cosas malas”, fueron algunos de los comentarios.