La Liga Profesional Argentina arrancó esta semana y los chilenos presentes en la competencia ya están siendo protagonistas en sus equipos.

Uno de los que regresó al país trasandino para disputar el Torneo Apertura es Bruno Barticciotto, quien, tras estar cedido en Santos Laguna de México, volvió a Talleres de Córdoba con la misión de ganarse un puesto y, desde la primera fecha, ya hace méritos para convencer a Carlos Tevez, su DT.

En el encuentro que la “T” ganó por 2-1 ante Newell’s Old Boys, el ex Palestino arrancó desde el banco, pero eso no fue impedimento para que se hiciera presente en el marcador en el segundo tiempo.

Cuando ya se jugaban los 85 minutos de partido, el seleccionado nacional aprovechó que la defensa del conjunto rosarino se encontraba volcada en ataque para anticipar a uno de los zagueros en mitad de cancha y recorrer toda la cancha sin rivales. Luego, en un acto de generosidad, envió un pase al costado para que Valentín Depietri solo tuviera que empujar el balón ante el achique de Gabriel Arias.

GRAN ASISTENCIA DE BRUNO BARTICCIOTTO 🥵😱pic.twitter.com/60fYuPRoVR — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) January 24, 2026

En el caso de la “Lepra”, el arquero chileno hizo su debut como titular, aunque quien no la pasó para nada bien fue Bruno Cabrera, el defensor campeón con Coquimbo Unido, que fue expulsado por doble tarjeta amarilla a los 67 minutos.