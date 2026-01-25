Deportes Concepción cerró su etapa en la Serie Río de la Plata cayendo por la cuenta mínima ante Nacional, dejando buenas sensaciones frente a uno de los grandes de Uruguay antes del inicio de la Liga de Primera 2026.

Luego de la derrota ante el “Bolso”, Leonardo Valencia, uno de los refuerzos estrella del “León de Collao”, fue el encargado de tomar la palabra y anticipar el inicio del torneo en Chile.

“Tuvimos cuatro partidos en una semana. Este es un equipo que se está formando, con muchos jugadores nuevos. Esperemos captar pronto la idea del “Pato” (Almendra). Ahora solo resta prepararnos para el inicio del Campeonato Nacional”, señaló de entrada el ex Audax Italiano.

Pese a ser un equipo recién ascendido, el volante ofensivo se pone grandes metas para la temporada. “Llegaron grandes jugadores y, en lo personal, estoy contento. La gente acá nos apoya, de local siempre está. Los que llegamos estamos armando un buen grupo, con jugadores de experiencia y categoría, así que esperamos poder meter a Concepción en copas internacionales”, manifestó.

“Con el equipo que formamos y la idea que quiere el profe, tenemos la convicción de pelear por copas internacionales. Obviamente hay que mantener la categoría, pero con los jugadores que tenemos nos estamos preparando para un gran año”, cerró Valencia.