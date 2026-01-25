Tras incendios forestales en Penco: mujer perdió $2 millones que guardaba dentro de una lata

Desde el fin de semana pasado, miles de personas han resultado damnificadas producto de los incendios forestales que han afectado la zona centro-sur de Chile.

Entre ellas, se encuentra Nora Otárola, una mujer adulta mayor que vivía en la población Ríos de Chile, en Penco, región del Biobío.

Producto de los siniestros, la diseñadora perdió todo y solamente quedó con lo puesto. No obstante, además de perder su hogar, también perdió los ahorros que guardaba dentro de una lata.

Un total de $2 millones eran los que tenía ahorrados la adulta mayor, comentó en la transmisión televisiva de “Unidos por Ñuble y Biobío”.

“En cuanto al dinero, a Esteban (su nieto), un joven influencer, a él le pasó 600 mil pesos, pero yo en mi cajita tenía $2.400.000 que se quemaron, era una cajita de lata”, comentó.

Tras la pérdida, decidieron llevar el dinero quemado hasta el banco, con la intención de que exista una devolución del mismo.

Sin embargo, el dinero no fue lo único que perdió, ya que producto de los siniestros también dañó al taller en el que trabajaba.

En medio del espacio televisivo, Francisco “Pancho” Saavedra consiguió dos máquinas de coser para que la mujer afectada pudiese volver a trabajar.