;

Tras incendios forestales en Penco: mujer perdió $2 millones que guardaba dentro de una lata

Producto de los siniestros, la adulta mayor también perdió el taller donde trabajaba como diseñadora.

Sebastián Escares

Tras incendios forestales en Penco: mujer perdió $2 millones que guardaba dentro de una lata

Desde el fin de semana pasado, miles de personas han resultado damnificadas producto de los incendios forestales que han afectado la zona centro-sur de Chile.

Entre ellas, se encuentra Nora Otárola, una mujer adulta mayor que vivía en la población Ríos de Chile, en Penco, región del Biobío.

Revisa también:

ADN

Producto de los siniestros, la diseñadora perdió todo y solamente quedó con lo puesto. No obstante, además de perder su hogar, también perdió los ahorros que guardaba dentro de una lata.

Un total de $2 millones eran los que tenía ahorrados la adulta mayor, comentó en la transmisión televisiva de “Unidos por Ñuble y Biobío”.

“En cuanto al dinero, a Esteban (su nieto), un joven influencer, a él le pasó 600 mil pesos, pero yo en mi cajita tenía $2.400.000 que se quemaron, era una cajita de lata”, comentó.

Tras la pérdida, decidieron llevar el dinero quemado hasta el banco, con la intención de que exista una devolución del mismo.

Sin embargo, el dinero no fue lo único que perdió, ya que producto de los siniestros también dañó al taller en el que trabajaba.

En medio del espacio televisivo, Francisco “Pancho” Saavedra consiguió dos máquinas de coser para que la mujer afectada pudiese volver a trabajar.

ADN

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad