;

Uno de los cafés más mágicos de Santiago vive sus últimos días: cierra definitivamente a fin de mes

Plataforma 516, en Providencia, está inspirado en el universo de Harry Potter.

Javier Méndez

Uno de los cafés más mágicos de Santiago vive sus últimos días: cierra definitivamente a fin de mes

Tanto los amantes del buen café como los fanáticos del universo de Harry Potter viven estos días su última oportunidad para visitar un emblemático local en Providencia.

Todo se trata de Plataforma 516, una cafetería que dirá adiós el próximo sábado 31 de enero.

La noticia fue informada originalmente en diciembre y, según los responsables, la decisión no fue por “falta de amor, trabajo o sueños”.

Revisa también:

ADN

“Gracias a quienes han sido parte de esta historia, a quienes creyeron, apoyaron y volvieron una y otra vez”, escribían en Instagram, informado que el derecho a llave ya estaba la venta.

“Me encantó conocer este lugar, los extrañaré mucho”, expresó una clienta reciente que compartió su visita en redes sociales.

“Nos dieron alegría a muchos potterheads que conocimos este bello lugar”, reconoció una seguidora al enterarse de la noticia en 2025.

Plataforma 516 está ubicada en Avenida Manuel Montt 885. Atienden hasta las 19:00 horas.

ADN
ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad