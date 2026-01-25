Uno de los cafés más mágicos de Santiago vive sus últimos días: cierra definitivamente a fin de mes

Tanto los amantes del buen café como los fanáticos del universo de Harry Potter viven estos días su última oportunidad para visitar un emblemático local en Providencia.

Todo se trata de Plataforma 516, una cafetería que dirá adiós el próximo sábado 31 de enero.

La noticia fue informada originalmente en diciembre y, según los responsables, la decisión no fue por “falta de amor, trabajo o sueños”.

“Gracias a quienes han sido parte de esta historia, a quienes creyeron, apoyaron y volvieron una y otra vez”, escribían en Instagram, informado que el derecho a llave ya estaba la venta.

“Me encantó conocer este lugar, los extrañaré mucho”, expresó una clienta reciente que compartió su visita en redes sociales.

“Nos dieron alegría a muchos potterheads que conocimos este bello lugar”, reconoció una seguidora al enterarse de la noticia en 2025.

Plataforma 516 está ubicada en Avenida Manuel Montt 885. Atienden hasta las 19:00 horas.

