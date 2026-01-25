Enel anuncia corte de luz de hasta 6 horas en Santiago para este lunes 26 de enero: estas son las comunas afectadas
La compañía explicó que la interrupción del suministro se debe a trabajos destinados a mejorar la calidad del servicio.
Enel anunció un corte de energía programado para este lunes 26 de enero en la Región Metropolitana, que afectará a distintos sectores de seis comunas.
Según informó la compañía, la suspensión del suministro se debe a trabajos destinados a mejorar la calidad del servicio, realizar labores de mantenimiento y conectar nuevos clientes a la red.
En concreto, las comunas que registrarán interrupciones son Pudahuel, La Florida, Cerro Navia, Independencia, Santiago y Peñalolén, donde se extenderá por hasta 6 horas en algunos puntos.
Enel precisó que los cortes de luz se concentrarán en sectores específicos y que, para ello, habilitó en su sitio web mapas interactivos donde los clientes pueden revisar las zonas afectadas.
- Pudahuel: en los dos sectores desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Cerro Navia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Independencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- La Florida: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.
