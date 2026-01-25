;

Enel anuncia corte de luz de hasta 6 horas en Santiago para este lunes 26 de enero: estas son las comunas afectadas

La compañía explicó que la interrupción del suministro se debe a trabajos destinados a mejorar la calidad del servicio.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

Enel anunció un corte de energía programado para este lunes 26 de enero en la Región Metropolitana, que afectará a distintos sectores de seis comunas.

Según informó la compañía, la suspensión del suministro se debe a trabajos destinados a mejorar la calidad del servicio, realizar labores de mantenimiento y conectar nuevos clientes a la red.

Revisa también

ADN

En concreto, las comunas que registrarán interrupciones son Pudahuel, La Florida, Cerro Navia, Independencia, Santiago y Peñalolén, donde se extenderá por hasta 6 horas en algunos puntos.

Enel precisó que los cortes de luz se concentrarán en sectores específicos y que, para ello, habilitó en su sitio web mapas interactivos donde los clientes pueden revisar las zonas afectadas.

Revisa aquí dónde afectarán los cortes de luz

  • Pudahuel: en los dos sectores desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
ADN

Enel

  • Cerro Navia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
ADN

Enel

  • Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
ADN

Enel

  • Independencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
ADN

Enel

  • La Florida: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
ADN

Enel

  • La Florida: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
ADN

Enel

  • Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.
ADN

Enel

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad