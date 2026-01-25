“Son distintas realidades”: ministro Montes marca diferencias entre reconstrucción de Valparaíso y la actual emergencia por incendios

Durante su llegada a la comuna de Penco, región del Biobío, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la etapa que viene tras la aplicación de las fichas FIBE y 2 a los afectados por los incendios forestales.

El secretario de Estado se trasladó a la zona para participar en una serie de reuniones de coordinación por la emergencia, que ha dejado miles de damnificados .

Previo a estos encuentros, Montes dijo ante la prensa que “durante estos días hemos estado preparando la etapa que viene ahora. Hemos logrado algunos pasos importantes. Anoche, ya teníamos 1.150 fichas 2”.

Comparación con proceso de reconstrucción en Valparaíso

En ese contexto, se le consultó por la comparación con el proceso de reconstrucción en Valparaíso tras los megaincendios de 2024 . A lo que el ministro respondió que “los procesos son distintos, las realidades son distintas”.

“Si uno analiza lo que es Valparaíso, las características geográficas y jurídicas de las propiedades, tiene otra situación mucho más exigente”, añadió.