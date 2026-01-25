El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo volvió a los triunfos en La Liga de España luego de cuatro partidos, racha que lo había dejado muy cerca de la zona de descenso.

El 2-1 fue el resultado del triunfo sobre el Athletic de Bilbao, encuentro en el que el “Niño Maravilla” no tuvo participación, pero sí fue titular el lateral izquierdo, quien recuperó su puesto en el once estelar por sobre uno de los canteranos más prometedores de la institución.

De hecho, la decisión de Matías Almeyda de utilizar al chileno por sobre Oso llamó la atención entre quienes siguen al Sevilla, por lo que el DT tuvo que salir a dar explicaciones de por qué el ex Colo Colo inició desde el arranque, instancia en la que lo llenó de elogios.

“Para ustedes Oso era el mejor, pero para mí es el equipo, no él. Soy de los que apoyan. Venía con cargas en el isquiotibial y no estamos para regalar nada. Ese es uno de los motivos, y otro es que Suazo estaba haciéndolo bien cuando salió del equipo”, dijo el entrenador argentino.

“Oso sabe que tiene que competir con un jugador de selección, un poco de juventud con madurez. Ya sabía que iba a entrar 35 o 40 minutos. Voy jugando con esto de programar: a veces sale y a veces tengo que modificar. Sabía que iba a ingresar, he hablado mucho con Oso. Es de los mejores, tiene un gran futuro”, cerró Almeyda sobre la situación en el lateral izquierdo del Sevilla.

Ahora, el próximo desafío de los de Nervión será el lunes 2 de febrero, cuando deban visitar al Mallorca, rival directo en su lucha por alejarse de la zona roja de la tabla.