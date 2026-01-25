Este domingo, el fútbol chileno entregará su primer trofeo de la temporada 2026: la Supercopa, que disputarán Universidad Católica y Coquimbo Unido en el Estadio Sausalito, a partir de las 19:00 horas.

Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, se refirió a esta primera final que disputará al mando del plantel precordillerano y a la posibilidad de levantar un título con apenas dos partidos oficiales en el año.

“No es el momento para el análisis. Vamos a jugar una final y lo haremos contra un equipo que tuvo mejores números que nosotros el semestre pasado. Nos enfrentamos a una dificultad importante, sabiendo que es una final, y estamos conscientes y preparados para lograr el objetivo que nos propusimos”, comenzó señalando el técnico argentino.

“Estamos muy ilusionados. Sabíamos que este año iba a tener un calendario muy apretado y también nos da la posibilidad de, en solo dos partidos, lograr un campeonato. Todos sabemos lo difícil que es llegar a disputar este tipo de encuentros, así que estamos con mucha ilusión”, agregó.

Además, Garnero se refirió al positivo cambio que ha experimentado la UC desde su llegada a la banca. “Somos competidores. En nuestra carrera como entrenadores y futbolistas nos preparamos para competir y para ganar. Si logras pelear los torneos y ganarlos, es lo mejor que te puede pasar”, sentenció.