VIDEO. El respeto de Garnero a Coquimbo Unido antes de la final de Supercopa: “Nos enfrentamos a una dificultad importante”
El entrenador de Universidad Católica anticipó el duelo de este domingo ante Coquimbo Unido, los “piratas”, en Viña del Mar.
Este domingo, el fútbol chileno entregará su primer trofeo de la temporada 2026: la Supercopa, que disputarán Universidad Católica y Coquimbo Unido en el Estadio Sausalito, a partir de las 19:00 horas.
Daniel Garnero, entrenador de los cruzados, se refirió a esta primera final que disputará al mando del plantel precordillerano y a la posibilidad de levantar un título con apenas dos partidos oficiales en el año.
“No es el momento para el análisis. Vamos a jugar una final y lo haremos contra un equipo que tuvo mejores números que nosotros el semestre pasado. Nos enfrentamos a una dificultad importante, sabiendo que es una final, y estamos conscientes y preparados para lograr el objetivo que nos propusimos”, comenzó señalando el técnico argentino.
Revisa también:
“Estamos muy ilusionados. Sabíamos que este año iba a tener un calendario muy apretado y también nos da la posibilidad de, en solo dos partidos, lograr un campeonato. Todos sabemos lo difícil que es llegar a disputar este tipo de encuentros, así que estamos con mucha ilusión”, agregó.
Además, Garnero se refirió al positivo cambio que ha experimentado la UC desde su llegada a la banca. “Somos competidores. En nuestra carrera como entrenadores y futbolistas nos preparamos para competir y para ganar. Si logras pelear los torneos y ganarlos, es lo mejor que te puede pasar”, sentenció.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.