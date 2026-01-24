;

VIDEOS. Suazo celebra su primera victoria del 2026 con el Sevilla

El lateral fue titular en el triunfo que puso fin a una racha de más de un mes sin obtener los tres puntos.

Carlos Madariaga

Suazo celebra su primera victoria del 2026 con el Sevilla

Suazo celebra su primera victoria del 2026 con el Sevilla / Fran Santiago

El Sevilla debió esperar más de un mes para volver a festejar un triunfo, período donde sumó cuatro fechas sin ganar en La Liga Española y sufrió la eliminación en la Copa del Rey a manos del Alavés.

Todo luego de una batallada victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Athletic de Bilbao, donde, pese a lo informado en un principio por la prensa hispana, Gabriel Suazo fue titular.

ADN

El partido no fue para nada sencillo para el elenco del lateral nacional, considerando que, tras sufrir la anulación de un tanto a su favor, Robert Navarro adelantó a los vascos al minuto 40.

Sin embargo, dos minutos más tarde, Peque igualó rápidamente el marcador.

Sevilla siguió en marcha y consiguió premio cuando, a los 56 minutos y tras el chequeo VAR, Akor Adams anotó el 2-1 mediante lanzamiento penal.

Gabriel Suazo fue reemplazado tras el tanto del nigeriano, con Matías Almeyda apostando a renovar la marca por las bandas con tal de mantener la ventaja.

Así las cosas, el Sevilla sufrió para resistir el 2-1, pero pudo abrochar un triunfo en La Liga Española luego de tres empates y una derrota en el torneo: su último festejo fue el 14 de diciembre, cuando golearon al Real Oviedo.

Este resultado le da aire al elenco de Suazo y Alexis Sánchez, pues llegaron a las 24 unidades, alejándose a cinco unidades de la zona de descenso.

