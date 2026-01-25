“Actualmente controlados”: cancelan Alerta Roja en la Región de Ñuble por incendios forestales

Este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja Regional para la Región de Ñuble por incendios forestales, que se mantenía vigente desde el 17 de enero del 2026.

De acuerdo con la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los siniestros que afectaron a la zona y que dieron origen a la declaración de la medida “se mantienen actualmente controlados”, indicó el organismo.

“Por otro lado, ya no existe la condición de simultaneidad de incendios que excedía la capacidad operativa regional, ni la amenaza inminente para personas, vivienda o infraestructura crítica”, señaló Senapred.

Cabe recordar que la Alerta Roja Regional se decretó en la Región de Ñuble por la presencia simultánea de siniestros en las comunas de El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás y Ránquil.