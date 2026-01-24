Presidente Boric anuncia que más de 1.800 bonos de emergencia fueron entregados tras los incendios forestales

Este sábado, el Presidente Gabriel Boric entregó un nuevo balance sobre las ayudas del Gobierno destinadas a las personas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío.

Desde un centro de acopio en Talcahuano, el Mandatario señaló que inició el pago del bono de recuperación. “En la región del Biobío, ya se han pagado 1.837 de estos bonos de emergencia”, aseguró.

“Los siguientes pagos se van a hacer el martes y el jueves y las fichas FIBE ya están prácticamente en su totalidad aplicadas”, añadió.

Ayuda a municipios para remoción de escombros

Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric informó que “la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha comprometido $1.320 millones para los municipios en el pago de maquinaria y personal para la remoción de escombros”.

“Yo seguiré todos los días que quedan de mi mandato, y seguramente por otros motivos también después, pendiente de este proceso para que hagamos una sana transición”, concluyó.