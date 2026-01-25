“Fue mi último día en la señal que me vio crecer”: querida periodista se despide de Canal 13

El pasado jueves por la noche, la periodista de Canal 13, Pía Pérez, confirmó su salida del canal durante su aparición en el “react” de Mundos Opuestos.

Ahora, a través de sus redes sociales, la comunicadora se despidió de la señal en la que participó en múltiples proyectos televisivos.

“Este viernes fue mi último día en la señal que me vio crecer. Pocos saben, pero partí en Cubox cuando tenía solo 12 años”, partió mencionando Pérez en su Instagram.

“Fui a un casting que vi por la tele y mi papá con mi hermana mayor me llevaron. Era media pintamonos y buena pa’ hablar, había un pelín de potencial. Teníamos cero contacto, pero quedé haciendo lo que después se convertiría en mi pasión: entretener y acompañar a través de las comunicaciones", agregó.

Tras aquella etapa, la comunicadora contó que la llamaron 10 años después, donde “aprendí como nunca y me desafié un montón. Luego, pasé por 13C y REC, lugar que me abrazó, me dio tremendos amigos y momentos de mucho cariño. Y finalicé en Medios Digitales”.

“Me siento una bendecida, no solo por las oportunidades, sino que por la gente maravillosa que la exseñal del angelito puso en mi camino. Siempre he dicho: la magia está en los equipos. No hay éxitos individuales, son colectivos. Por eso y mucho más, mi corazón nunca dejará de tener tintes naranjos”, expresó la periodista.

Por último, Pía Pérez terminó su mensaje diciendo “gracias a ustedes,comunidad hermosa, por acompañarme en todos los caminos que he tomado, a veces han sido difusos, pero ahora espero que sean más claros que nunca”.

Si bien la periodista no lo ha hecho oficial, desde El Filtrador apuntan a que Pérez se sumaría a Chilevisión durante los próximos días.