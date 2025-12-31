;

Xi Jinping endurece discurso sobre Taiwán y destaca crecimiento récord de la economía china

El mandatario aseguró que el proceso de reunificación avanza sin retorno y subrayó que el PIB del país alcanzará cerca de US$20 billones.

El presidente de China, Xi Jinping, ante el legislativo

El presidente de China, Xi Jinping, ante el legislativo / NOEL CELIS

El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo que la reunificación del país es un proceso “que no se puede detener”, en un mensaje a la nación emitido este miércoles con motivo del fin de año, luego de recientes maniobras militares chinas en torno a Taiwán.

En su discurso, difundido por medios estatales, el mandatario reafirmó la postura de Pekín sobre la isla, que opera bajo un sistema democrático y es considerada por China como parte de su territorio. Sus declaraciones se dieron en un contexto de creciente tensión regional.

Pese a ese tono firme, Xi aseguró que China seguirá apostando por la cooperación internacional. Describió el escenario global como un período de “turbulencias y cambios”, con varias regiones aún afectadas por conflictos armados, y señaló que su país está dispuesto a trabajar con otras naciones.

El presidente reiteró además el concepto de una “comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, una idea central de la diplomacia china, y afirmó que su gobierno “siempre ha estado del lado correcto de la historia”.

Economía en expansión

En el plano interno, Xi destacó que 2025 marca el cierre del 14.º Plan Quinquenal y aseguró que China cumplió sus metas tras “cinco años extraordinarios” enfrentando múltiples desafíos. Según indicó, la economía del país seguirá rompiendo récords.

El mandatario afirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) chino alcanzará este año unos 140 billones de yuanes, equivalentes a cerca de 20 billones de dólares, consolidando a China como una de las principales potencias económicas del mundo.

En una intervención previa ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Xi estimó que el crecimiento económico rondará el 5%, pese a lo que calificó como un año “muy inusual” y marcado por presiones internas y externas.

