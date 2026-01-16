Corrección en el precio de la luz: Cuánto bajarán las cuentas en las comunas de la Región Metropolitana este 2026 / Hans Scott

Esta semana se confirmó que la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del decreto que regula las tarifas eléctricas para el primer semestre de 2026, el cual incluye formalmente la devolución de sobrecostos cobrados por empresas generadoras y la transmisora Transelec.

Esto se reflejaría en variaciones importantes en los costos de la luz en todo Chile a partir de la cuenta de este mes de enero. Así se podría subsanar el error metodológico que fue expuesto públicamente a mediados de octubre de 2025 y que incluso derivó en la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow

Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la Universidad de Santiago (USACH) calculó en cuánto disminuirán las tarifas, siempre en base al nuevo decreto ya mencionado.

“Estas nuevas tarifas corresponden a la actualización de la componente del 70% de la tarifa de clientes regulados, dentro de los cuales están los hogares”, dijo a LUN.

“Adicionalmente, se consideró descontar en los cargos de energía el sobrecosto detectado de aplicar dos veces el IPC en diferencias de facturación”, agregó.

Así variará el precio de la luz en 32 comunas de la Región Metropolitana para el primer semestre de 2026

Comuna Diciembre ($/kWh) Tarifa Enero Variación % Distribuidora Buin $257 $248 -3,61 CGED Cerro Navia $233 $233 -0,25 Enel Colina $255 $255 -0,22 Enel Conchalí $233 $233 -0,25 Enel El Bosque $247 $239 -3,22 CGED Estación Central $233 $233 -0,25 Enel Huechuraba $233 $233 -0,25 Enel Independencia $233 $233 -0,25 Enel La Florida $233 $233 -0,25 Enel La Granja $233 $233 -0,25 Enel La Pintana $247 $239 -3,22 CGED Lampa $233 $233 -0,25 Enel Las Condes $233 $233 -0,25 Enel Lo Barnechea $233 $233 -0,25 Enel Macul $233 $233 -0,25 Enel Maipú $233 $233 -0,25 Enel Melipilla $257 $248 -3,61 CGED Ñuñoa $233 $233 -0,25 Enel P. Aguirre Cerda $233 $233 -0,25 CGED Peñalolén $233 $233 -0,25 Enel Providencia $233 $233 -0,25 Enel Pudahuel $233 $233 -0,25 Enel Puente Alto $242 $234 -3,25 CGED Puente Alto $253 $257 1,58 EEPA Quilicura $233 $233 -0,25 Enel Quinta Normal $233 $233 -0,25 Enel Recoleta $233 $233 -0,25 Enel Renca $226 $225 -0,21 Enel San Bernardo $247 $239 -3,22 CGED San Miguel $233 $233 -0,25 Enel Santiago $233 $233 -0,25 Enel

***Valores calculados para consumos mayores de 350 kWh.