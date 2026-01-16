;

Corrección en el precio de la luz: Cuánto bajarán las cuentas en las comunas de la Región Metropolitana este 2026

La Contraloría tomó razón del decreto tarifario que formaliza la devolución a clientes tras el sobrecosto de las generadoras.

Javier Méndez

Corrección en el precio de la luz: Cuánto bajarán las cuentas en las comunas de la Región Metropolitana este 2026

Corrección en el precio de la luz: Cuánto bajarán las cuentas en las comunas de la Región Metropolitana este 2026 / Hans Scott

Esta semana se confirmó que la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del decreto que regula las tarifas eléctricas para el primer semestre de 2026, el cual incluye formalmente la devolución de sobrecostos cobrados por empresas generadoras y la transmisora Transelec.

Esto se reflejaría en variaciones importantes en los costos de la luz en todo Chile a partir de la cuenta de este mes de enero. Así se podría subsanar el error metodológico que fue expuesto públicamente a mediados de octubre de 2025 y que incluso derivó en la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow

Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la Universidad de Santiago (USACH) calculó en cuánto disminuirán las tarifas, siempre en base al nuevo decreto ya mencionado.

Revisa también:

ADN

“Estas nuevas tarifas corresponden a la actualización de la componente del 70% de la tarifa de clientes regulados, dentro de los cuales están los hogares”, dijo a LUN.

“Adicionalmente, se consideró descontar en los cargos de energía el sobrecosto detectado de aplicar dos veces el IPC en diferencias de facturación”, agregó.

Así variará el precio de la luz en 32 comunas de la Región Metropolitana para el primer semestre de 2026

ComunaDiciembre ($/kWh)Tarifa EneroVariación %Distribuidora
Buin$257$248-3,61CGED
Cerro Navia$233$233-0,25Enel
Colina$255$255-0,22Enel
Conchalí$233$233-0,25Enel
El Bosque$247$239-3,22CGED
Estación Central$233$233-0,25Enel
Huechuraba$233$233-0,25Enel
Independencia$233$233-0,25Enel
La Florida$233$233-0,25Enel
La Granja$233$233-0,25Enel
La Pintana$247$239-3,22CGED
Lampa$233$233-0,25Enel
Las Condes$233$233-0,25Enel
Lo Barnechea$233$233-0,25Enel
Macul$233$233-0,25Enel
Maipú$233$233-0,25Enel
Melipilla$257$248-3,61CGED
Ñuñoa$233$233-0,25Enel
P. Aguirre Cerda$233$233-0,25CGED
Peñalolén$233$233-0,25Enel
Providencia$233$233-0,25Enel
Pudahuel$233$233-0,25Enel
Puente Alto$242$234-3,25CGED
Puente Alto$253$2571,58EEPA
Quilicura$233$233-0,25Enel
Quinta Normal$233$233-0,25Enel
Recoleta$233$233-0,25Enel
Renca$226$225-0,21Enel
San Bernardo$247$239-3,22CGED
San Miguel$233$233-0,25Enel
Santiago$233$233-0,25Enel

***Valores calculados para consumos mayores de 350 kWh.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad