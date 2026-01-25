Rival de Djokovic se retira e instala al serbio en los cuartos de final del Australian Open: estos son los tres cupos a resolver este lunes / Clive Brunskill

Este lunes entramos en la segunda semana de disputa del Australian Open, el primer Grand Slam del año, donde el cuadro masculino no ha tenido mayores sorpresas, considerando que todos los clasificados a octavos de final eran cabezas de serie.

Durante la jornada del domingo en Melbourne Park, se consumó la eliminación del último sudamericano sobreviviente en el torneo, Francisco Cerúndolo, que cayó por 6/2, 6/4 y 6/4 ante el 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev.

También avanzó el número 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, con una trabajada victoria por 7/6, 6/4 y 7/5 sobre el norteamericano Tommy Paul.

Otro de los candidatos a vencer en Oceanía, Novak Djokovic, tenía agendada la disputa de su encuentro ante Jakub Mensik con tal de instalarse en cuartos de final, pero el checo anunció su retiro del torneo.

“Tras largas conversaciones con mi equipo y los médicos, y tras hacer todo lo posible por seguir adelante, lamentablemente tengo que retirarme del Australian Open debido a una lesión abdominal que ha empeorado en los últimos partidos”, explicó en su cuenta de “X”, con lo cual “Nole” gana aire a nivel físico de cara a la recta final del campeonato.

This is a tough one to write. After long conversations with my team and doctors and after doing everything we could to keep going, I have to unfortunately withdraw from the @AustralianOpen due to an abdominal injury that has progressed over the last matches.



Even though I’m… — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) January 25, 2026

Su rival en la ronda de los ocho mejores saldrá del cruce entre el 5 del mundo, Lorenzo Musetti, y el 9 del orbe, Taylor Fritz, que comenzará cerca de la medianoche de Chile.

La otra llave se resolverá este lunes, cuando en el cemento australiano se disputen los cruces del 2 del ranking ATP, Jannik Sinner, ante su compatriota, Luciano Darderi (agendado para las 4 de la madrugada); y el enfrentamiento entre el norteamericano Ben Shelton y el noruego Casper Ruud (programado a las 06:30 horas de Chile).