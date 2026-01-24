;

La emotiva despedida de Cristian Garín a su fallecido padre: “Nos tocó perder una lucha de más de un año y medio”

El tenista se desahogó en redes sociales tras la muerte de quien lo inspiró a jugar.

Durante la jornada de ayer viernes se dio a conocer el fallecimiento de Sergio Garin, padre del tenista nacional Cristian Garin.

En medio de innumerables mensajes de apoyo, el número 2 de Chile se expresó públicamente a un día de la triste noticia.

“Nos tocó perder una lucha de más de un año y medio contra una enfermedad casi invencible. Aun así, nunca dejamos de creer que podíamos ganarle”, partió escribiendo “Gago” en su cuenta de Instagram.

“No tenerte acá se me hace profundamente difícil de aceptar. Es un vacío que siento que nunca voy a poder llenar. Todo lo que hiciste por tu familia, todo lo que diste para ayudarme a cumplir mis sueños, siempre sin pedir nada a cambio. Todo lo hacías por amor, por el simple hecho de verme feliz”, reconoció Cristian Garin, honrando el legado de su padre.

“Me enseñaste que con mucho o con poco, siempre se puede ser feliz. Te voy a elegir en todas mis vidas, viejo. Y cuando nos volvamos a encontrar, te voy a cobrar la promesa que me hiciste”, cerró para recordar a Sergio Garin.

