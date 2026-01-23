Con foco en la emergencia por los incendios forestales en el Biobío: tres chilenos disputarán el Challenger de Concepción / RODRIGO FUICA/AGENCIA UNO

Con el drama que se ha vivido en torno a los incendios forestales en las regiones del Ñuble y Biobío, uno de los temas a zanjar involucraba al deporte.

Esto tomando en cuenta que la próxima semana estaba agendada la disputa del Challenger de Concepción.

Ante la permanencia del estado de emergencia en la zona, estaba en duda si se jugaría o no el campeonato, pero finalmente la organización ratificó la programación del torneo, que se disputará desde el lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero en el Estadio Español de Chiguayante.

“Donde se hace el torneo no hubo problemas con el aire ni el humo. El problema que está en la región es terrible. Ojalá nosotros podamos llevarle un poquitito de alegría con este gran torneo”, explicó a La Tercera el responsable de la fecha del circuito Challenger en Concepción, Horacio de la Peña.

De todas formas, en el marco de la emergencia, se donará parte de las ganancias por entradas a los damnificados por los incendios forestales.

El Challenger de Concepción tendrá un atractivo especial, además, pues tres de los jugadores del equipo chileno de Copa Davis en el cuadro principal: Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios, además de Matías Soto, que disputará la qualy.