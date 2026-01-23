;

Francisco Cerúndolo da el gran golpe en Melbourne para mantener a Sudamérica en el Australian Open

El argentino avanzó a octavos de final tras eliminar al ruso Andrey Rublev.

Carlos Madariaga

El tenis sudamericano se mantiene con vida en torno al desarrollo del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada.

Con la rápida salida de los chilenos en el cuadro principal y del brasileño Joao Fonseca, Argentina tomó las banderas, instalando dos jugadores en tercera ronda.

Uno de ellos fue Tomás Etcheverry, que en un apretado encuentro cayó por 7/6, 7/6 y 6/4 ante el décimo del mundo, el kazajo Alexander Bublik.

Sin embargo, quien se mantuvo en carrera es el sudamericano mejor rankeado a nivel ATP, Francisco Cerúndolo.

El trasandino mostró un altísimo rendimiento para neutralizar a un candidato de siempre, pero que no ha podido dar el salto en Grand Slams, Andrey Rublev.

Francisco Cerúndolo, 21 del mundo, se impuso por 6/3, 7/6 y 6/3 al ruso, frustrándolo nuevamente y manteniendo a Sudamérica en Melbourne Park.

Ya en octavos de final, eso sí, el argentino no tendrá un desafío sencillo en la madrugada del domingo en Chile, cuando deba enfrentarse al 3 del planeta, Alexander Zverev, que viene de despachar en cuatro sets al británico Cameron Norrie.

